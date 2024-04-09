Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ермолаева) Вера Саввовна
Отец ребёнка: Ермолаев Савва Михайлов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ермолаев) Дария Свввина
Отец ребёнка: Ермолаев Савва Михайлов
Смерть
Неизвестно