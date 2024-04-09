Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Савва Михайлов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ермолаева) Вера Саввовна

Отец ребёнка: Ермолаев Савва Михайлов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ермолаев) Дария Свввина

Отец ребёнка: Ермолаев Савва Михайлов

Смерть
Неизвестно

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