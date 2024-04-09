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Ермолаев Григорий Михайлов

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

21.09.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1824

Отец: Ермолаев Михайло Андреев

Мать: Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Ермолаева) Сусанна Григорьева

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ермолаев) Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ермолаев Иван Григорьев

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
25.12.1855

Сын: Ермолаев Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Васса

Смерть
Неизвестно

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