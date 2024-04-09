Ермолаев Григорий Михайлов
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения21.09.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1824
Отец: Ермолаев Михайло Андреев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Ермолаева) Сусанна Григорьева
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ермолаев) Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
25.12.1855
Сын: Ермолаев Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Васса
Смерть
Неизвестно