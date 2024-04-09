Ермолаев Федор Михайлов
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ермолаев Михайло Андреев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ермолаев Прокопий Федоров
Мать ребёнка: Мелания
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мелания
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Ермолаева) Александра Федорова
Мать ребёнка: Мелания
Смерть
Неизвестно