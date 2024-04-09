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Ермолаев Федор Михайлов

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ермолаев Михайло Андреев

Мать: Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ермолаев Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Мелания

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолаев Зиновий Федоров

Мать ребёнка: Мелания

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Ермолаева) Александра Федорова

Мать ребёнка: Мелания

Смерть
Неизвестно

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