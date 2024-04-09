Александра Петрова
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева 2
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Спиридонова (Ермолаева) Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов
Смерть
Неизвестно