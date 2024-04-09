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Александра Петрова

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ермолаев Онисим Андреев

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ермолаев Автоном Андреев

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева 2

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ермолаев Степан Андреев

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ермолаев Михайло Андреев

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Спиридонова (Ермолаева) Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ермолаев Василей Андреев

Отец ребёнка: Ермолаев Андрей Степанов

Смерть
Неизвестно

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