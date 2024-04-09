Ермолаев Онисим Андреев
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ермолаев Андрей Степанов
Мать: Александра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Николаева
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: (Ермолаева) Феодосия Онисимова
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ермолаев) Степанида Онисимова
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ермолаев Тимофей Онисимов
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ермолаева) Марфа Онисимова
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
02.12.1822
Дочь: (Ермолаева) Варвара Онисимова
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
19.03.1825
Сын: Ермолаев Гавриил Онисимов
Мать ребёнка: Федора Николаева
Рождение ребёнка
14.08.1826
Дочь: (Ермолаева) Васса Онисимова
Мать ребёнка: Федора Николаева
Смерть
Неизвестно