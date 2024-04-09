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Ермолаев Онисим Андреев

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ермолаев Андрей Степанов

Мать: Александра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Николаева

Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: (Ермолаева) Феодосия Онисимова

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ермолаев) Степанида Онисимова

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ермолаев Тимофей Онисимов

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермолаева) Марфа Онисимова

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ермолаев Федор Онисимов

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
02.12.1822

Дочь: (Ермолаева) Варвара Онисимова

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
19.03.1825

Сын: Ермолаев Гавриил Онисимов

Мать ребёнка: Федора Николаева

Рождение ребёнка
14.08.1826

Дочь: (Ермолаева) Васса Онисимова

Мать ребёнка: Федора Николаева

Смерть
Неизвестно

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