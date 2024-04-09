Ермолаев Тимофей Онисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Тимофей Онисимов

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ермолаев Онисим Андреев

Мать: Федора Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Ермолаев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
05.03.1835

Дочь: (Ермолаева) Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.06.1836

Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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