Ермолаев Тимофей Онисимов
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ермолаев Онисим Андреев
Мать: Федора Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
?.03.1834
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
05.03.1835
Дочь: (Ермолаева) Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.06.1836
Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно