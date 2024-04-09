Федора Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти12.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: (Ермолаева) Феодосия Онисимова
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ермолаев) Степанида Онисимова
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ермолаев Тимофей Онисимов
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ермолаева) Марфа Онисимова
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
02.12.1822
Дочь: (Ермолаева) Варвара Онисимова
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
19.03.1825
Сын: Ермолаев Гавриил Онисимов
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Рождение ребёнка
14.08.1826
Дочь: (Ермолаева) Васса Онисимова
Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев
Смерть
12.02.1834