Федора Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Николаева

Федора Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

12.02.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: (Ермолаева) Феодосия Онисимова

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ермолаев) Степанида Онисимова

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ермолаев Тимофей Онисимов

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермолаева) Марфа Онисимова

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ермолаев Федор Онисимов

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
02.12.1822

Дочь: (Ермолаева) Варвара Онисимова

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
19.03.1825

Сын: Ермолаев Гавриил Онисимов

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Рождение ребёнка
14.08.1826

Дочь: (Ермолаева) Васса Онисимова

Отец ребёнка: Ермолаев Онисим Андреев

Смерть
12.02.1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.