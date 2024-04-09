Ермолаев Андрей Степанов
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1761
Дата смерти13.01.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ермолаев Степан Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Александра Петрова
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева 2
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Спиридонова (Ермолаева) Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Александра Петрова
Смерть
13.01.1834