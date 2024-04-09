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Ермолаев Андрей Степанов

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1761

Дата смерти

13.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ермолаев Степан Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ермолаев Онисим Андреев

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ермолаев Автоном Андреев

Мать ребёнка: Александра Петрова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ермолаев) Агафия Андреева 2

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ермолаев Степан Андреев

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ермолаев Михайло Андреев

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Спиридонова (Ермолаева) Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ермолаев Василей Андреев

Мать ребёнка: Александра Петрова

Смерть
13.01.1834

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