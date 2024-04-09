Ермолаев Степан Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Степан Никифоров

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

До 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723

Отец: Ермолаев Никифор

Мать: Ермолаева ?

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ермолаев Михайло Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ермолаев Иван Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ермолаев Андрей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ермолаев Козьма Степанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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