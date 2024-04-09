Ермолаев Степан Никифоров
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рожденияДо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723
Отец: Ермолаев Никифор
Мать: Ермолаева ?
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ермолаев Михайло Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно