Бедный Филип
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Бедненко Федор
Мать: Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бедный Тимофей
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бедный Михайло
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бедный Никита
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бедный Иван
Мать ребёнка: Васса
Рождение ребёнка
1824
Смерть
1849