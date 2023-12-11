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Бедный Филип

Место рождения

Сосновка, Полтавська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Бедненко Федор

Мать: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бедный Тимофей

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бедный Михайло

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Фиодосия

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бедный Никита

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бедный Иван

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Васса

Смерть
1849

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