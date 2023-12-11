Евдокия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Назарова

Евдокия Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Гаращенко Назар

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бедненко Федор

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бедненко Федор

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бедненко Трофим

Отец ребёнка: Бедненко Федор

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бедный Стефан

Отец ребёнка: Бедненко Федор

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бедный Филип

Отец ребёнка: Бедненко Федор

Сосновка, Полтавська область
Смерть
1793
Сосновка, Полтавська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.