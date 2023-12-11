Евдокия Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Гаращенко Назар
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бедненко Федор
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бедненко Федор
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бедненко Трофим
Отец ребёнка: Бедненко Федор
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бедный Стефан
Отец ребёнка: Бедненко Федор
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бедный Филип
Отец ребёнка: Бедненко Федор
Смерть
1793