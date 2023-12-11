Бедный Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедный Стефан

Место рождения

Сосновка, Полтавська область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

1718 г.р.

Жена

1766 г.р.

Дети

1789 г.р.
1792 г.р.
1796 г.р.
1799 г.р.
1804 г.р.
1813 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бедненко Федор

Мать: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стефан

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Елисавета

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Исаакий

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Смерть
1834

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