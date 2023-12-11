Бедный Стефан
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Бедненко Федор
Мать: Евдокия Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стефан
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Елисавета
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Исаакий
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Смерть
1834