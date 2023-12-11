Бедненко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедненко Федор

Место рождения

Сосновка, Полтавська область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Семен

Мать: не указана

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бедненко Трофим

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бедный Стефан

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бедный Филип

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Смерть
1793
Сосновка, Полтавська область

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