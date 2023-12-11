Бедненко Федор
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бедненко Трофим
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бедный Стефан
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бедный Филип
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Смерть
1793