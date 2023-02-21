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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
474Свинарна, сел. вл. каз. и казач.при р. Псле.912192574587Церковь православная 1. Завод 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
101. Свинарка, село бывшее государственное, при реке Псле, дворов 268, жителей 1584, церковь православная, 2 питейных дома, базар по вторникам, 4 ветряных мельницы
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Свинарна селоСвинарновское козаков4126670—100220198418
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17910Соснівкаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Соснівська