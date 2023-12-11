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Бедненко Трофим

Место рождения

Сосновка, Полтавська область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

1718 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

1784 г.р.
1790 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Бедненко Федор

Мать: Евдокия Назарова

Сосновка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Арсениева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Арсениева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван

Мать ребёнка: Варвара Арсениева

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Филип

Мать ребёнка: Варвара Арсениева

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.10.1794

Сын: Сергий

Мать ребёнка: Варвара Арсениева

Сосновка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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