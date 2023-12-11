Бедненко Трофим
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Бедненко Федор
Мать: Евдокия Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Арсениева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Арсениева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван
Мать ребёнка: Варвара Арсениева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Филип
Мать ребёнка: Варвара Арсениева
Рождение ребёнка
07.10.1794
Сын: Сергий
Мать ребёнка: Варвара Арсениева
Смерть
Неизвестно