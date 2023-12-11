Варвара Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедненко Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедненко Трофим
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван
Отец ребёнка: Бедненко Трофим
Рождение ребёнка
1790
Сын: Филип
Отец ребёнка: Бедненко Трофим
Рождение ребёнка
07.10.1794
Сын: Сергий
Отец ребёнка: Бедненко Трофим