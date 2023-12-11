Варвара Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Арсениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

1784 г.р.
1790 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедненко Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедненко Трофим

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван

Отец ребёнка: Бедненко Трофим

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Филип

Отец ребёнка: Бедненко Трофим

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.10.1794

Сын: Сергий

Отец ребёнка: Бедненко Трофим

Сосновка, Полтавська область

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