Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

1789 г.р.
1792 г.р.
1796 г.р.
1799 г.р.
1804 г.р.
1813 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Стефан

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Бедный Стефан

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван

Отец ребёнка: Бедный Стефан

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Стефан

Отец ребёнка: Бедный Стефан

Сосновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Бедный Стефан

Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков

Отец ребёнка: Бедный Стефан

Рождение ребёнка
1813

Сын: Исаакий

Отец ребёнка: Бедный Стефан

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