Ульяна Иванова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Стефан
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Бедный Стефан
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван
Отец ребёнка: Бедный Стефан
Рождение ребёнка
1796
Сын: Стефан
Отец ребёнка: Бедный Стефан
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Бедный Стефан
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков
Отец ребёнка: Бедный Стефан
Рождение ребёнка
1813
Сын: Исаакий
Отец ребёнка: Бедный Стефан