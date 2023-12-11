Бедный Тимофей
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Бедный Филип
Мать: Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бедный Сидор
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бедный Сергей
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бедный Григорий
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бедный Игнат
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бедный Григорий
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Домникия Матвеева
Смерть
После 1858