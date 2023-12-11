Бедный Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедный Тимофей

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

Дети

1825 г.р.
1829 г.р.
1833 г.р.
1837 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Бедный Филип

Мать: Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Христина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бедный Сидор

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бедный Сергей

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бедный Григорий

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бедный Игнат

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бедный Григорий

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Домникия Матвеева

Смерть
После 1858

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