Домникия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бедный Сидор

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бедный Сергей

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бедный Григорий

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бедный Игнат

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бедный Григорий

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Смерть
После 1858

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