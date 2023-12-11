Домникия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бедный Сидор
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бедный Сергей
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бедный Григорий
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бедный Игнат
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бедный Григорий
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Смерть
После 1858