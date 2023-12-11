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Бедный Григорий

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1848

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бедный Тимофей

Мать: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Афанасий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бидный Алексей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бидный Георгий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бедный Семён

Мать ребёнка: ?

Смерть
1912

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