Бедный Григорий
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бедный Тимофей
Мать: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Афанасий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бидный Алексей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бидный Георгий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бедный Семён
Мать ребёнка: ?
Смерть
1912