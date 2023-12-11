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Место рожденияСибирь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сибирь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Бедный Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Афанасий
Отец ребёнка: Бедный Григорий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бидный Алексей
Отец ребёнка: Бедный Григорий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бидный Георгий
Отец ребёнка: Бедный Григорий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бедный Семён
Отец ребёнка: Бедный Григорий
Смерть
1922