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Место рождения

Сибирь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сибирь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Бедный Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Афанасий

Отец ребёнка: Бедный Григорий

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бидный Алексей

Отец ребёнка: Бедный Григорий

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бидный Георгий

Отец ребёнка: Бедный Григорий

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бедный Семён

Отец ребёнка: Бедный Григорий

Смерть
1922

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