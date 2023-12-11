Бидный Алексей
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Бедный Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.02.1908
Сын: Бидный Григорий
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бидный Михаил
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бидный Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
15.10.1923
Сын: Бидный Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Бидный Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
1969