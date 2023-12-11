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Бидный Алексей

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1883

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бедный Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.02.1908

Сын: Бидный Григорий

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бидный Михаил

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бидный Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
15.10.1923

Сын: Бидный Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Бидный Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
1969

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