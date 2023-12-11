Бидный Михаил
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Бидный Алексей
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
2009