Бидный Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидный Михаил

Бидный Михаил

Место рождения

Магедово

Дата рождения

1920

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Бидный Алексей

Мать: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.