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(Науменко) Пелагея

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1891

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Науменко Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1908

Сын: Бидный Григорий

Отец ребёнка: Бидный Алексей

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бидный Михаил

Отец ребёнка: Бидный Алексей

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бидный Иван

Отец ребёнка: Бидный Алексей

Рождение ребёнка
15.10.1923

Сын: Бидный Василий

Отец ребёнка: Бидный Алексей

Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Бидный Василий

Отец ребёнка: Бидный Алексей

Смерть
1976

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