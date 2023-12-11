(Науменко) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Науменко Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1908
Сын: Бидный Григорий
Отец ребёнка: Бидный Алексей
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бидный Михаил
Отец ребёнка: Бидный Алексей
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бидный Иван
Отец ребёнка: Бидный Алексей
Рождение ребёнка
15.10.1923
Сын: Бидный Василий
Отец ребёнка: Бидный Алексей
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Бидный Василий
Отец ребёнка: Бидный Алексей
Смерть
1976