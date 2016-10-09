Бидный Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидный Василий

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

28.01.1928

Дата смерти

09.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928

Отец: Бидный Алексей

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
05.04.1954

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Нина

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1961

Сын: Бидный Сергей

Мать ребёнка: Нина

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.10.2016
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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