Бидный Василий
Место рождения
Дата рождения28.01.1928
Дата смерти09.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928
Отец: Бидный Алексей
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
05.04.1954
Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1961
Сын: Бидный Сергей
Мать ребёнка: Нина
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.10.2016
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область