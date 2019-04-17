(Вдовиченко) Нина
Место рождения
Дата рождения14.11.1927
Дата смерти17.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927
Отец: Вдовиченко Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
05.04.1954
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бидный Василий
Рождение ребёнка
25.04.1961
Сын: Бидный Сергей
Отец ребёнка: Бидный Василий
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.04.2019
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область