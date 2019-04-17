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(Вдовиченко) Нина

Место рождения

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

14.11.1927

Дата смерти

17.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927

Отец: Вдовиченко Иван

Мать: Мария

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1954

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бидный Василий

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1961

Сын: Бидный Сергей

Отец ребёнка: Бидный Василий

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.04.2019
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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