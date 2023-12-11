? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Михаил

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Бидный Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Михаил

Мы используем куки для улучшения работы сайта.