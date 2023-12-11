Бидный Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедный Григорий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бидный Василий
Мать ребёнка: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бидный Андрей
Мать ребёнка: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
15.02.1903
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: Афанасия
Мать ребёнка: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
29.05.1906
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
18.06.1908
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Иустиния Петрова
Рождение ребёнка
18.06.1911
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: Иустиния Петрова