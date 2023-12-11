Бидный Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидный Афанасий

Бидный Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Жена

Дети

1890 г.р.
1895 г.р.
1903 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедный Григорий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бидный Василий

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бидный Андрей

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Афанасия

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
29.05.1906

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: Иустиния Петрова

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