Иустиния Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустиния Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1890 г.р.
1895 г.р.
1903 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бидный Василий

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бидный Андрей

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Афанасия

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
29.05.1906

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Бидный Афанасий

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