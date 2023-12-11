Бидный Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидный Георгий

Бидный Георгий

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1890

Дата смерти

22.03.1922

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Жена

1888 г.р.

Дети

1908 г.р.
1910 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бедный Григорий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галич Лукия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галич Лукия Андреева

Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Галич Лукия Андреева

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Галич Лукия Андреева

Смерть
22.03.1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.