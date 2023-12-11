Бидный Георгий
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти22.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Бедный Григорий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галич Лукия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галич Лукия Андреева
Рождение ребёнка
27.10.1908
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Галич Лукия Андреева
Рождение ребёнка
25.12.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Галич Лукия Андреева
Смерть
22.03.1922