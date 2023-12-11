Бедный Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедный Григорий

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Бедный Тимофей

Мать: Домникия Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Феодор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бидный Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бидный Ефрем

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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