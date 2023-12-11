Бедный Григорий
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Бедный Тимофей
Мать: Домникия Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Феодор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бидный Ефрем
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно