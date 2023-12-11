Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бедный Тимофей
Отец ребёнка: Бедный Филип
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бедный Михайло
Отец ребёнка: Бедный Филип
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Фиодосия
Отец ребёнка: Бедный Филип
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бедный Никита
Отец ребёнка: Бедный Филип
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бедный Филип
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бедный Иван
Отец ребёнка: Бедный Филип
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бедный Филип
Смерть
Неизвестно