Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бедный Тимофей

Отец ребёнка: Бедный Филип

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бедный Михайло

Отец ребёнка: Бедный Филип

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Фиодосия

Отец ребёнка: Бедный Филип

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бедный Никита

Отец ребёнка: Бедный Филип

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бедный Филип

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бедный Иван

Отец ребёнка: Бедный Филип

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бедный Филип

Смерть
Неизвестно

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