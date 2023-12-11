Бедный Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедный Никита

Бедный Никита

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

1837 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.
1846 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бедный Филип

Мать: Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Вакулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Вакулина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бедный Андрей

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Настасья Вакулина

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Настасья Вакулина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бедный Яков

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домникия

Мать ребёнка: Настасья Вакулина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.