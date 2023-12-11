Бедный Никита
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Бедный Филип
Мать: Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Вакулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Вакулина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бедный Андрей
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Настасья Вакулина
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Настасья Вакулина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бедный Яков
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домникия
Мать ребёнка: Настасья Вакулина
Смерть
Неизвестно