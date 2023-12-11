Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бедный Андрей
Отец ребёнка: Бедный Никита
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Бедный Никита
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Бедный Никита
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бедный Яков
Отец ребёнка: Бедный Никита
Смерть
Неизвестно