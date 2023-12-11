Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона

Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бедный Андрей

Отец ребёнка: Бедный Никита

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Бедный Никита

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Бедный Никита

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бедный Яков

Отец ребёнка: Бедный Никита

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.