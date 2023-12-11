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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

1825 г.р.
1829 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Бедный Тимофей

Смерть
Неизвестно

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