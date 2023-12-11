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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Бедный Тимофей
Смерть
Неизвестно