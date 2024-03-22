Миногина (Панфилова) Агрипина
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Мать: Панфилова Лукерья
Бракосочетание
06.11.1849
Муж: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
28.07.1850
Дочь: Емельянова Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
03.10.1852
Сын: Миногинъ Алексей
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
02.06.1855
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
30.01.1858
Дочь: Миногина Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
30.01.1858
Сын: Миногинъ Семенъ
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
31.10.1860
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
28.07.1863
Сын: Миногинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
13.01.1866
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
27.11.1867
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Астафьева Елизавета
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Ирина
Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ