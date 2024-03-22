Миногина (Панфилова) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Панфилова) Агрипина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Мать: Панфилова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Миногинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
28.07.1850

Дочь: Емельянова Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1852

Сын: Миногинъ Алексей

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1855

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1858

Дочь: Миногина Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1858

Сын: Миногинъ Семенъ

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1860

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1863

Сын: Миногинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1866

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1867

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Астафьева Елизавета

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Ирина

Отец ребёнка: Миногинъ Поликарпъ

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