Панфилова (Бердникова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Бердникова) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Бердниковъ Никифоръ

Мать: Бердникова Акулина

Рождение ребёнка
04.02.1815

Дочь: Аблязина Агаѳія

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1817

Дочь: Панфилова Марфа

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Панфиловъ Петръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья девица

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Миногина Агрипина

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

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