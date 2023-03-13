Панфилова (Бердникова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Бердниковъ Никифоръ
Мать: Бердникова Акулина
Рождение ребёнка
04.02.1815
Дочь: Аблязина Агаѳія
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Рождение ребёнка
29.08.1817
Дочь: Панфилова Марфа
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Рождение ребёнка
1819
Сын: Панфиловъ Петръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья девица
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Миногина Агрипина
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно