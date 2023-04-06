Бердникова (Горшенинъ) Акулина
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Горшенинъ Василий
Мать: Горшенина Марина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Панфилова Лукерья
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бердниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
10.01.1802
Сын: Бердниковъ Савва
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
01.04.1804
Дочь: Гуляева Марья
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
27.06.1808
Дочь: Бердникова Агрофена
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
17.01.1811
Дочь: Бердникова Татьяна
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
26.11.1813
Сын: Бердниковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердниковъ Никифоръ