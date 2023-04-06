Бердникова (Горшенинъ) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Горшенинъ) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Горшенинъ Василий

Мать: Горшенина Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Панфилова Лукерья

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бердниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Рождение ребёнка
10.01.1802

Сын: Бердниковъ Савва

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1804

Дочь: Гуляева Марья

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1808

Дочь: Бердникова Агрофена

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1811

Дочь: Бердникова Татьяна

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1813

Сын: Бердниковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Бердниковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердниковъ Никифоръ

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