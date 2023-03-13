Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти29.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1794
Отец: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Мать: Панфилова Татьяна
Бракосочетание
06.02.1813
Жена: Панфилова Марья
Рождение ребёнка
04.02.1815
Дочь: Аблязина Агаѳія
Мать ребёнка: Панфилова Лукерья
Рождение ребёнка
29.08.1817
Дочь: Панфилова Марфа
Мать ребёнка: Панфилова Лукерья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Панфиловъ Петръ
Мать ребёнка: Панфилова Лукерья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья девица
Мать ребёнка: Панфилова Лукерья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Миногина Агрипина
Мать ребёнка: Панфилова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панфилова Лукерья
Смерть
29.04.1850