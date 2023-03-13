Панфиловъ Серебряковъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

29.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Мать: Панфилова Татьяна

Бракосочетание
06.02.1813

Жена: Панфилова Марья

Рождение ребёнка
04.02.1815

Дочь: Аблязина Агаѳія

Мать ребёнка: Панфилова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1817

Дочь: Панфилова Марфа

Мать ребёнка: Панфилова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Панфиловъ Петръ

Мать ребёнка: Панфилова Лукерья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья девица

Мать ребёнка: Панфилова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Миногина Агрипина

Мать ребёнка: Панфилова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Лукерья

Смерть
29.04.1850
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