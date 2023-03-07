Панфилова (Горшенина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилова (Горшенина) Татьяна

Панфилова (Горшенина) Татьяна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Горшенинъ Василий

Мать: Горшенина Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Панфиловъ Серебряковъ Матвей

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Рождение ребёнка
12.07.1800

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Перехватова Елена

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Панфиловъ Степанъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1810

Сын: Серебряковъ Федоръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Панфилова Ульяна

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.07.1814

Сын: Серебряковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close