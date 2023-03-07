Панфилова (Горшенина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Горшенинъ Василий
Мать: Горшенина Марина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Панфиловъ Серебряковъ Матвей
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.07.1800
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Перехватова Елена
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Панфиловъ Степанъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.05.1810
Сын: Серебряковъ Федоръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Панфилова Ульяна
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.07.1814
Сын: Серебряковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Серебряковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно