Козлова (Миногина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Миногина) Ирина

Козлова (Миногина) Ирина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миногинъ Поликарпъ

Мать: Миногина Агрипина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close