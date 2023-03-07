Миногинъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения28.07.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1863
Отец: Миногинъ Поликарпъ
Мать: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
08.09.1883
Дочь: Миногина Любовь
Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова
Рождение ребёнка
14.07.1892
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова
Рождение ребёнка
17.07.1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миногинъ Павелъ
Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Мария Федорова