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Миногинъ Трофимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1863

Отец: Миногинъ Поликарпъ

Мать: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1883

Дочь: Миногина Любовь

Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1892

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миногинъ Павелъ

Мать ребёнка: Миногина Мария Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Мария Федорова

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