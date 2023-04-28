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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1866

Отец: Миногинъ Поликарпъ

Мать: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1894

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Дарья Григорьева

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1894

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Дарья Григорьева

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Дарья Григорьева

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