Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения13.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1866
Отец: Миногинъ Поликарпъ
Мать: Миногина Агрипина
Рождение ребёнка
15.03.1894
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Дарья Григорьева
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1894
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Дарья Григорьева
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно