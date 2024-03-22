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Миногинъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1860

Отец: Миногинъ Поликарпъ

Мать: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.02.1880

Жена: Миногина Пелагея

Рождение ребёнка
1881

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Рождение ребёнка
1882

Сын: Миногинъ Александръ

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Рождение ребёнка
16.10.1884

Сын: Миногинъ Павелъ

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1894

Сын: Миногинъ Варфоломей

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1897

Дочь: Миногина Мария

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

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