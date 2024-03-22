Миногинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения31.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1860
Отец: Миногинъ Поликарпъ
Мать: Миногина Агрипина
Бракосочетание
22.02.1880
Жена: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
1881
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
1882
Сын: Миногинъ Александръ
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
16.10.1884
Сын: Миногинъ Павелъ
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
16.08.1894
Сын: Миногинъ Варфоломей
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1897
Дочь: Миногина Мария
Мать ребёнка: Миногина Пелагея