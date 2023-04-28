Миногина (Кулакова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Кулакова) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1860

Отец: Кулаковъ Петръ

Мать: Кулакова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.02.1880

Муж: Миногинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1881

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
16.10.1884

Сын: Миногинъ Павелъ

Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1894

Сын: Миногинъ Варфоломей

Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1897

Дочь: Миногина Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ

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