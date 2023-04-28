Миногина (Кулакова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения28.04.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1860
Отец: Кулаковъ Петръ
Мать: Кулакова Татьяна
Бракосочетание
22.02.1880
Муж: Миногинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.10.1884
Сын: Миногинъ Павелъ
Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.08.1894
Сын: Миногинъ Варфоломей
Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1897
Дочь: Миногина Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Михаилъ