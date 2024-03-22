Миногинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения02.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1855
Отец: Миногинъ Поликарпъ
Мать: Миногина Агрипина
Бракосочетание
07.02.1875
Жена: Миногина Устинія
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лешина Евдокия
Мать ребёнка: Миногина Устинія
Рождение ребёнка
27.05.1883
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Устинія
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Миногина Устинія
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан