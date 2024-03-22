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Миногинъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1855

Отец: Миногинъ Поликарпъ

Мать: Миногина Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Миногина Устинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лешина Евдокия

Мать ребёнка: Миногина Устинія

Рождение ребёнка
27.05.1883

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Устинія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Миногина Устинія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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