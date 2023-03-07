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Хорошавин Семён Герасимович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Хорошавин Герасим Семёнович

Мать: Хорошавина Матрена Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Хорошавин Николай Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хорошавин Евдоким Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Сидор Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хорошавин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Гагаринова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
02.11.1776 ст.

Жена: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из пасеговского прихода деревня Югринская вдова Терентия Шалаева оба вторым браком
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Хорошавина Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина ?

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1803
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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