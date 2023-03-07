Хорошавин Семён Герасимович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Хорошавин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хорошавин Евдоким Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Сидор Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хорошавин Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Гагаринова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Бракосочетание
02.11.1776 ст.
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из пасеговского прихода деревня Югринская вдова Терентия Шалаева оба вторым браком
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хорошавина Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Яковлева
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803