Хорошавин Сидор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти25.02.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
30.01.1782 ст.
1782г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста из Пустошенского прихода деревня Ладяговской отец Обрам Целищев оба первым браком
Рождение ребёнка
1785
Сын: Хорошавин Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Обрамова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1799
Дочь: Домника Сидоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хорошавин Тимофей Сидорович
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1816