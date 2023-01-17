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Хорошавин Сидор Семёнович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

25.02.1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Хорошавин Семён Герасимович

Мать: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1782 ст.

Жена: Хорошавина Матрона Обрамова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста из Пустошенского прихода деревня Ладяговской отец Обрам Целищев оба первым браком
Рождение ребёнка
1785

Сын: Хорошавин Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Обрамова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1799

Дочь: Домника Сидоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хорошавин Тимофей Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.02.1816
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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