Хорошавина Фёкла Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Хорошавина) Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Хорошавин Николай Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хорошавин Евдоким Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Сидор Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хорошавин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Гагаринова (Хорошавина) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Бракосочетание
02.11.1776 ст.
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из пасеговского прихода деревня Югринская вдова Терентия Шалаева оба вторым браком
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хорошавина Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович
Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно