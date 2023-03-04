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Хорошавина Фёкла Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Хорошавина) Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Хорошавин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хорошавин Евдоким Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Сидор Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хорошавин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Гагаринова (Хорошавина) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
02.11.1776 ст.

Муж: Хорошавин Семён Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1776г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30 невеста из пасеговского прихода деревня Югринская вдова Терентия Шалаева оба вторым браком
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Хорошавина Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Герасимович

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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