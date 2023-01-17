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Хорошавин Григорий Семёнович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Хорошавин Семён Герасимович

Мать: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хорошавин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорошавин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Гурий Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Хорошавин Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1814
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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