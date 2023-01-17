Хорошавин Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хорошавин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хорошавин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Гурий Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Хорошавин Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814